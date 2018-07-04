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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман угрожает задействовать Вооруженные силы для борьбы с контрабандой

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать в ней все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженнымсилам Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть", – заявил премьер на заседании правительства, комментируя информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда 4 тысячи контейнеров стоят в нейтральных водах.

Им говорят – завтра, послезавтра, договоримся о растаможке по старым правилам. Не договоримся, растамаживайте!
– рассказал Гройсман.

По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, которые предусматривают круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 миллиона до 1 миллиона гривен.

"Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы на многие кардинальные вещи, чтобы все это восстановить", – отметил Гройсман, но пообещал продолжить борьбу.

Теги: Новости Украины Новости политики контрабанда Вооруженные Силы Украины Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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