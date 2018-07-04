Гройсман погрожує задіяти Збройні сили для боротьби з контрабандою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про непримиренну боротьбу з контрабандою і готовність задіяти в ній всі можливі ресурси, в тому числі звернутися за допомогою до Збройних сил України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Недовго чекати той день, коли я звернуся до Збройних сил України провести десь поруч навчання. Не можу цього терпіти", – заявив прем'єр на засіданні уряду, коментуючи інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що з посиленням в кінці червня боротьби з контрабандою суду 4 тисячі контейнерів стоять в нейтральних водах.

Їм кажуть – завтра, післязавтра, домовимося про розмитнення за старими правилами. Не домовимося, розмитнюйте!

– розповів Гройсман.

За даними глави уряду, після введення з 21 червня нових заходів на митниці, які передбачають цілодобову присутність там представників поліції, на Одеській митниці платежі в бюджет з одного контейнера виросли приблизно вдвічі – з 0,5 мільйони до 1 мільйона гривень.

"Зараз у багатьох кабінетах істерика, потоку немає. Думаю, вони будуть готові на багато кардинальних речей, щоб все це відновити", – зазначив Гройсман, але пообіцяв продовжити боротьбу.