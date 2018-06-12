Гройсман встретился с заместителем Супрун: известно о деталях разговора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун и ее заместителем Александром Линчевским относительно ситуации вокруг скандальной фразы Линчевского на заседании Счетной палаты.

О деталях разговора сообщается на сайте Кабмина.

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"Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества – на конкретных действиях", – сказал Гройсман.

Александр Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова, взятые из закрытого заседания, были искажены, хотя на самом деле речь шла как раз о защите программы помощи онкобольным.

Я остаюсь врачом. В свободное, вне Министерства время, я работаю в больнице, вижу пациентов ежедневно. Годы учебы и работы, посвященные помощи пациентам, независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом,

– сказал Александр Линчевский.

Глава Правительства отметил, что говорить можно много, но есть действия.

"Найдите хоспис, онкобольницу – в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек – помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и потом сделал бы выводы. Я хочу здесь справедливости", – добавил Владимир Гройсман.

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Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета якобы сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

В свою очередь, дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов относительно высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений.