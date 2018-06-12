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Гройсман зустрівся із заступником Супрун: відомо про деталі розмови

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Гройсман зустрівся із Олександром Лінчевським
Гройсман зустрівся із Олександром Лінчевським / Фото прес-служби КМУ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун та її заступником Олександром Лінчевським щодо ситуації навколо скандальної фрази Лінчевського на засіданні Рахункової палати.

Про деталі розмови повідомляється на сайті Кабміну.

Читайте також: Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?

"Було б добре, якби ваші подальші кроки дали всім розуміння, хто ви є насправді, які у вас погляди, принципи і моральні якості – на конкретних діях", – сказав Гройсман.

Олександр Лінчевський висловив жаль з приводу того, що його слова, взяті з закритого засідання, були перекручені, хоча насправді йшлося якраз про захист програми допомоги онкохворим.

Я залишаюся лікарем. У вільний, поза Міністерством, час я працюю в лікарні, бачу пацієнтів щодня. Роки навчання і роботи присвячені допомозі пацієнтам – незалежно від того, що кажуть навколо. Я працював і залишаюся працювати лікарем,
– сказав Олександр Лінчевський.

Глава Уряду зазначив, що говорити можна багато, але є дії.

"Знайдіть хоспіс, онколікарню – в позаробочий час, як фаховий лікар і добра людина – допоможіть і підтримайте. А тим, хто говорив про вас, я пропонував би подивитися на вас з іншої сторони і потім зробив би висновки. Я хочу тут справедливості", – додав Володимир Гройсман.

Читайте також: "Це рак, вони всі помруть": з'явився аудіозапис скандальної заяви заступника Супрун

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету нібито зробив гучну заяву щодо онкохворих, які все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".
В свою чергу, дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень.

Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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