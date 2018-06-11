Дисциплінарна комісія винесла рішення щодо скандальної заяви заступника Супрун
Дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень.
Про це повідомляє "РБК-УКраїна" з посиланням на голову дисциплінарної комісії Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка.
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"З урахуванням висновків експертів та за результатами правового аналізу, Дисциплінарна комісія вирішила, що не вбачає у діях Лінчевського дисциплінарного проступку і пропонує прем'єр-міністру закрити дисциплінарне провадження", – повідомив Ващенко.
Також Дисциплінарна комісія пропонує Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм заступником міністра охорони здоров‘я Олександра Лінчевського, тому що "висловлювання містять ознаки порушення загально-визнаних норм поведінки".
Несуть репутаційні резинки для Уряду та держави в цілому. Комісія зауважує, що питання відповідальності за порушення саме етичних норм не врегульовано в законодавстві. Тому комісія пропонує Кабміну розглянути питання на засіданні Уряду та прийняти рішення, – заявив Ващенко.
Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету нібито зробив гучну заяву щодо онкохворих, які все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".