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Дисциплінарна комісія винесла рішення щодо скандальної заяви заступника Супрун

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Олександр Лінчевський
Олександр Лінчевський / Скріншот

Дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень.

Про це повідомляє "РБК-УКраїна" з посиланням на голову дисциплінарної комісії Національного агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка.

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"З урахуванням висновків експертів та за результатами правового аналізу, Дисциплінарна комісія вирішила, що не вбачає у діях Лінчевського дисциплінарного проступку і пропонує прем'єр-міністру закрити дисциплінарне провадження", – повідомив Ващенко.

Також Дисциплінарна комісія пропонує Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм заступником міністра охорони здоров‘я Олександра Лінчевського, тому що "висловлювання містять ознаки порушення загально-визнаних норм поведінки".

Несуть репутаційні резинки для Уряду та держави в цілому. Комісія зауважує, що питання відповідальності за порушення саме етичних норм не врегульовано в законодавстві. Тому комісія пропонує Кабміну розглянути питання на засіданні Уряду та прийняти рішення, – заявив Ващенко.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету нібито зробив гучну заяву щодо онкохворих, які все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".

Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання Уляна Супрун Скандал
Джерело: 24 Канал
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