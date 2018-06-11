Вырванные из контекста: дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в словах заместителя Супрун

Дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов относительно высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на председателя дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

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"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не усматривает в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", – сообщил Ващенко.

Также Дисциплинарная комиссия предлагает Кабинету министров рассмотреть вопросы нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского, потому что "высказывания содержат признаки нарушения обще-признанных норм поведения".

Несут репутационные риски для Правительства и государства в целом. Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение этических норм не урегулированы в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании Правительства и принять решение, – заявил Ващенко.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета якобы сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".