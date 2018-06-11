21:03
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 16°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вырванные из контекста: дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в словах заместителя Супрун

35 Читати новину українською
Александр Линчевский
Александр Линчевский / Скриншот

Дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов относительно высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на председателя дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константина Ващенко.

Читайте также: Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?

"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не усматривает в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", – сообщил Ващенко.

Также Дисциплинарная комиссия предлагает Кабинету министров рассмотреть вопросы нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского, потому что "высказывания содержат признаки нарушения обще-признанных норм поведения".

Несут репутационные риски для Правительства и государства в целом. Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение этических норм не урегулированы в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании Правительства и принять решение, – заявил Ващенко.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета якобы сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

Теги: Новости Украины Новости политики Ульяна Супрун Онкозаболевания Министерство здравоохранения Украины Скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Высадка в Нормандии": что изменится для Украины?
сегодня, 21:01 "Высадка в Нормандии": что изменится для Украины?
4
Наличный курс валют 11 июня: доллар и евро упали после резкого скачка
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 11 июня: доллар и евро упали после резкого скачка
147
ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи
сегодня, 20:02 ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи
Настя Сукач 43
Инвесторы для Украины: свои против чужих
сегодня, 19:02 Инвесторы для Украины: свои против чужих
Яніна Ткачук 85
Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту
сегодня, 18:01 Отставка Жебривского: чем он запомнится на посту
Євгенія Мазур 215
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук