"Они все умрут": детали скандала с заместителем Супрун Линчевским относительно онкобольных

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые якобы все равно умрут. Впоследствии объяснение этих слов предоставил как сам чиновник, так и МОЗ. Кроме того, в ситуацию вмешался и премьир Владимир Гройсман, который поручил открыть дисциплинарное производство против Линчевского.

Ранее в сети разгорелся настоящий скандал по словам заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета, заявил "Это рак. Они все умрут".

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Относительно эффективности. Относительно результативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке – 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы - 0%. Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продлевает жизнь неопределенно долго,

– говорится в опубликованном извлечении из стенограммы, который обнародовал Онкологический портал Украины.

В итоге, после таких заявлений одни пользователи начали требовать отставки чиновника, а другие утверждали, что высказывание вырвано из контекста и перекручено.

Второго мнения придерживаются и в Министерстве здравоохранения.

"Заместитель министра Александр Линчевский просит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные во время его доклада для описания проблемы, что затрагивает слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", – отметили в ведомстве.

Кроме того, чиновники привлекли внимание "к недопустимости распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых министерство направляло на лечение за границу".

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Впоследствии во время брифинга по выводам аудита Счетной палаты об эффективности программы "Лечение граждан Украины за рубежом" свой комментарий дал и сам Линчевский.

"В социальных сетях, в средствах массовой информации распространяются фрагменты заседания Счетной палаты, которые не отражают ни ход самого заседания, ни, тем более, не отражают позицию министерства. Мне жаль, что слова, вырванные из контекста, обидели или возмутили пациентов, их семьи и неравнодушных граждан", – заявил заместитель Ульяны Супрун.

По его словам, манипуляции на теме лечения тяжелобольных пациентов, откровенные передергивания, собственно, вырывание из контекста вредят и самим пациентам, и обществу в целом.

"Один из упреков в министерства со стороны Счетной палаты заключался в том, что 25% пациентов, которых отправляют за границу, потом скоро умирают, и министерству закидывалось неэффективное или неэкономное расходование средств. Наша позиция такова, и она там высказывалась, о том, что, независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продлить жизнь, даже если биологически это невозможно, надо использовать все шансы, и каждую малейшую надежду надо использовать", – отметил он.

Кроме того, Линчевский пояснил и сам контекст, из которого якобы были вырваны слова.

В формате "вопросы-ответы" нам предъявляют, что каждый четвертый пациент, которого мы отправляем за границу, умирает, а затем мы неэкономно используем государственные средства, потому что они неэффективно расходуются, потому что пациенты, которые едут на трансплантацию умирают, а соответственно, этого не надо делать, что вызывает естественное, скажем, наше негодование, и выражаем позицию, что, независимо от того, даже если лечение дает шанс одному пациенту из 100, надо лечить всех 100,

– добавил он.

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К слову, в связи со скандалом премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сообщил его пресс-секретарь Василий Рябчук.

"Сегодня Премьер дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Цель – изучение информации, распространенной в СМИ, относительно его высказываний. Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людях действительно произошли, ему точно будет не до шуток", – написал пресс-секретарь главы Кабмина на своей странице в Facebook.