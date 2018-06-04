"Вони всі помруть": деталі скандалу із заступником Супрун Лінчевським щодо онкохворих

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський зробив гучну заяву щодо онкохворих, які нібито все одно помруть. Згодом пояснення цих слів надав як сам чиновник, так і МОЗ. Крім того, у ситуацію втрутився і прем'єр Володимир Гройсман, який доручив відкрити дисциплінарне провадження проти Лінчевського.

Раніше у мережі розгорівся справжній скандал щодо слів заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету заявив "Це рак. Вони всі помруть".

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Щодо ефективності. Щодо не результативності та неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго,

– мовиться в опублікованому витягу зі стенограми, який оприлюднив Онкологічний портал України.

У підсумку, після таких заяв одні користувачі почали вимагати відставки чиновника, а інші стверджували, що цитату вирвано з контексту та перекручено.

Другої думки дотримуються і у Міністерстві охорони здоров’я.

"Заступник міністра Олександр Лінчевський просить вибачення за емоційні висловлювання, неприпустимо невдало використані під час його доповіді для опису проблеми, що зачіпає занадто чутливі питання для пацієнтів, їхніх близьких і небайдужих громадян", – зазначили у відомстві.

Крім того, посадовці привернули увагу "до неприпустимості розповсюдження некоректного припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких міністерство направляло на лікування за кордон".

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Згодом під час брифінгу щодо висновків аудиту Рахункової палати про ефективність програми "Лікування громадян України за кордоном" свій коментар дав і сам Лінчевський.

"У соціальних мережах, в засобах масової інформації поширюються фрагменти засідання Рахункової палати, які не відображають ні хід самого засідання, ні, тим більше, не відображають позицію міністерства. Мені шкода, що слова, вирвані з контексту, образили чи обурили пацієнтів, їхні родини та небайдужих громадян", – заявив заступник Уляни Супрун.

За його словами, маніпуляції на темі лікування важкохворих пацієнтів, відверті пересмикування, власне, виривання з контексту шкодять і самим пацієнтам, і суспільству загалом.

"Один із закидів до міністерства з боку Рахункової палати полягав у тому, що 25% пацієнтів, яких відправляють за кордон, потім скоро помирають, і міністерству закидалося неефективне чи неекономне витрачання коштів. Наша позиція є такою, і вона висловлювалася там, про те, що, незалежно від біології захворювання, незалежно від тяжкості, навіть якщо запропоноване лікування може лише полегшити захворювання або продовжити життя, навіть, якщо біологічно це неможливо, треба використовувати усі шанси, і кожну найменшу надію треба використовувати", – зазначив він.

Крім того, Лінчевський пояснив і сам контекст, з якого нібито було вирвано слова.

У форматі "запитаня-відповіді" нам закидається, що кожен четвертий пацієнт, якого ми відправляємо за кордон, помирає, а відтак ми неекономно використовуємо державні кошти, бо вони неефективно витрачаються, бо пацієнти, які їдуть на трансплантацію, помирають, а відповідно, цього не треба робити, що викликає природнє, скажімо, наше обурення, і висловлюємо позицію, що, незалежно від того, навіть якщо лікування дає шанс одному пацієнту зі 100, треба лікувати усіх 100,

– додав він.

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До слова, у зв’язку зі скандалом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити дисциплінарне провадження проти заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, повідомив його прес-секретар Василь Рябчук.

"Сьогодні Прем'єр дав вказівку порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Мета – вивчення інформації, поширеної в ЗМІ, щодо його висловлювань. Знаючи прем'єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно відбулися, йому точно буде непереливки", – написав речник очільника Кабміну на своїй сторінці у Facebook.