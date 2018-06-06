"Це рак, вони всі помруть": з'явився аудіозапис скандальної заяви заступника Супрун

Рахункова палата оприлюднила аудіозапис скандальної доповіді заступника в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Олександра Лінчевського, де він заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно,адже "вони все одно помруть".

Посилання на аудіо оприлюднив голова Рахункової палати України Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, вчора, 5 червня, Національне агентство з питань державної служби подало офіційний запит до Рахункової палати з проханням надати стенограму та аудіо- або відеозапис засідання Рахункової палати, де було розглянуто звіт щодо ефективності використання бюджетних коштів, виділених на лікування онкохворих українців за кордоном.

Задля недопущення різних інтерпретацій заяв Лінчевського було ухвалено рішення також оприлюднити аудіозапис його виступу, щоб громадськість могла з ним ознайомитися і не виникало жодних питань,

– йдеться у повідомленні.

Пацкан зауважив, що Рахункова палата встановила, що протягом 2016-2017 років 286 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених для лікування онкохворих за кордоном, МОЗ використало неефективно. Ще 24 мільйони гривень – використані з порушенням законодавства, а близько 200 мільйонів – взагалі не були використані в рамках цієї програми.

Аудіозапис доповіді заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся справжній скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету зробив гучну заяву щодо онкохворих, які нібито все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".