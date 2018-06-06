"Это рак, они все умрут": появилась аудиозапись скандального заявления заместителя Супрун

Счетная палата обнародовала аудиозапись скандального доклада заместителя и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского, где он заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, так как "они все равно умрут".

Ссылку на аудио обнародовал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

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По его словам, вчера, 5 июня, Национальное агентство по вопросам государственной службы подало официальный запрос в Счетную палату с просьбой предоставить стенограмму и аудио- или видеозапись заседания Счетной палаты, где был рассмотрен отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на лечение онкобольных украинцев за границей.

Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ним ознакомиться и не возникало никаких вопросов,

– говорится в сообщении.

Пацкан отметил, что Счетная палата установила, что в течение 2016-2017 годов 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за границей, Минздрав использовал неэффективно. Еще 24 миллиона гривен – использованы с нарушением законодательства, а около 200 миллионов – вообще не были использованы в рамках этой программы.

Аудиозапись доклада заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского

Напомним, недавно в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые якобы все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".