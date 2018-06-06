11:39
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

"Это рак, они все умрут": появилась аудиозапись скандального заявления заместителя Супрун

209 Читати новину українською
В сети опубликовали аудиозапись скандального заявления Александра Линчевского относительно онкобольных
В сети опубликовали аудиозапись скандального заявления Александра Линчевского относительно онкобольных / Фото из открытых источников

Счетная палата обнародовала аудиозапись скандального доклада заместителя и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского, где он заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, так как "они все равно умрут".

Ссылку на аудио обнародовал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

Читайте также: Ученые объяснили резкое распространения онкозаболеваний в мире

По его словам, вчера, 5 июня, Национальное агентство по вопросам государственной службы подало официальный запрос в Счетную палату с просьбой предоставить стенограмму и аудио- или видеозапись заседания Счетной палаты, где был рассмотрен отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на лечение онкобольных украинцев за границей.

Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ним ознакомиться и не возникало никаких вопросов,
– говорится в сообщении.

Пацкан отметил, что Счетная палата установила, что в течение 2016-2017 годов 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за границей, Минздрав использовал неэффективно. Еще 24 миллиона гривен – использованы с нарушением законодательства, а около 200 миллионов – вообще не были использованы в рамках этой программы.

Аудиозапись доклада заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского

Напомним, недавно в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые якобы все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

Теги: Медицина Новости Украины Деньги Скандал Онкозаболевания Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
319
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук