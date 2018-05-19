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Гройсман выразил надежду, что в среднесрочной перспективе Украина станет членом ЕС

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Глава правительства поздравил украинцев с Днем Европы и выразил надежду относительно быстрого членства в ЕС
Глава правительства поздравил украинцев с Днем Европы и выразил надежду относительно быстрого членства в ЕС / bbc.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что в среднесрочной перспективе властям удастся выйти на предметный политический диалог относительно членства Украины в ЕС.

Об этом глава Кабмина отметил в своем поздравлении ко Дню Европы, информирует пресс-служба правительства.

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Украина всегда была частью европейской цивилизации. Сегодня нам уже никому не нужно доказывать, что Украина – это Европа. О свем цивилизационном выборе новейшая Украина заявила четко и недвусмысленно,
– отметил премьер.

Он убежден, что в среднесрочной перспективе Украине удастся достичь членства в ЕС.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
Источник: 24 канал
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