Гройсман выразил надежду, что в среднесрочной перспективе Украина станет членом ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что в среднесрочной перспективе властям удастся выйти на предметный политический диалог относительно членства Украины в ЕС.

Об этом глава Кабмина отметил в своем поздравлении ко Дню Европы, информирует пресс-служба правительства.

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Украина всегда была частью европейской цивилизации. Сегодня нам уже никому не нужно доказывать, что Украина – это Европа. О свем цивилизационном выборе новейшая Украина заявила четко и недвусмысленно,

– отметил премьер.

Он убежден, что в среднесрочной перспективе Украине удастся достичь членства в ЕС.