Гройсман висловив сподівання, що у середньостроковій перспективі Україна стане членом ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що в середньостроковій перспективі владі вдасться вийти на предметний політичний діалог щодо членства України у ЄС.

Про це очільник Кабміну наголосив у своєму привітанні до Дня Європи, інформує прес-служба уряду.

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Україна завжди була частиною європейської цивілізації. Сьогодні нам уже нікому не потрібно доводити, що Україна – це Європа. Про свій цивілізаційний вибір новітня Україна заявила чітко і недвозначно,

– зазначив прем'єр.

Він переконаний, що у середньостроковій перспективі Україні вдасться досягнути членства в ЄС.