Гройсман висловив сподівання, що у середньостроковій перспективі Україна стане членом ЄС
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що в середньостроковій перспективі владі вдасться вийти на предметний політичний діалог щодо членства України у ЄС.
Про це очільник Кабміну наголосив у своєму привітанні до Дня Європи, інформує прес-служба уряду.
Читайте також: Народний депутат написав матюкливого листа Гройсману: фото
Україна завжди була частиною європейської цивілізації. Сьогодні нам уже нікому не потрібно доводити, що Україна – це Європа. Про свій цивілізаційний вибір новітня Україна заявила чітко і недвозначно,
– зазначив прем'єр.
Він переконаний, що у середньостроковій перспективі Україні вдасться досягнути членства в ЄС.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі