Народний депутат написав матюкливого листа Гройсману: фото
Народний депутат України від "Опозиційного блоку" Юхим Звягільський написав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, застосувавши у тексті нецензурну лайку. Політик скаржиться на те, що Міністерство фінансів проігнорувало його прохання про виділення коштів на відновлення Авдіївської лікарні.
Фото відповідного листа у Facebook опублікував головний редактор видання "Обозреватель" Орест Сохар.
"Інформую Вас, що на виконання Вашого доручення від 16.11.2017 №44736/1/1-17 щодо відновлення Авдіївської центральної міської лікарні Донецької області (цій лікарні понад 60 років), Міністерство фінансів України Вас і мене послали на х*й", – написав Звягільський у листі до Гройсмана.
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