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Народный депутат нецензурное письмо Гройсману: фото

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Гройсман получил нецензурное письма от Звягильского
Гройсман получил нецензурное письма от Звягильского / Фото из открытых источников

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Ефим Звягильский написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, применив в тексте нецензурную брань. Политик жалуется на то, что Министерство финансов проигнорировало его просьбу о выделении средств на восстановление Авдеевской больницы.

Фото соответствующего письма в Facebook опубликовал главный редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар.

"Информирую Вас, что во исполнение Вашего поручения от 16.11.2017 №44736/1/1-17 по восстановлению Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины Вас и меня послали на х*й", – написал Звягильский в письме к Гройсману.

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Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Курьезные новости Звягильский Ефим Леонидович Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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