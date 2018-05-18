Народный депутат нецензурное письмо Гройсману: фото

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Ефим Звягильский написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, применив в тексте нецензурную брань. Политик жалуется на то, что Министерство финансов проигнорировало его просьбу о выделении средств на восстановление Авдеевской больницы.

Фото соответствующего письма в Facebook опубликовал главный редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар. "Информирую Вас, что во исполнение Вашего поручения от 16.11.2017 №44736/1/1-17 по восстановлению Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины Вас и меня послали на х*й", – написал Звягильский в письме к Гройсману. Читайте также: "Нах**й они нам здесь нужны?": Москаль жестко раскритиковал ОБСЕ на Закарпатье