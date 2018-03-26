"Нах**н они нам здесь нужны?": Москаль жестко раскритиковал ОБСЕ на Закарпатье

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль выступает категорически против размещения мониторинговой миссии ОБСЕ в Западной Украине.

Об этом глава Закарпатья заявил в интервью "Украинской правде".

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По его словам, наблюдатели ОБСЕ нужны в западных регионах "как зайцу стоп-сигнал".

ОБСЕ знаю по Донбассу. Кроме конфликтных ситуаций, ничего с ними не было. К работе – лодыри. Только сидят в ресторанах – пиво, водка, виски. Нах**н они нам здесь нужны? Я буду категорически против,

– сказал он.

Москаль отметил, что на Востоке Украины наблюдатели смогли "отличиться" только конфликтными ситуациями.

"Это организация, которая себя бездарно показала на Донбассе. Где их достижения? Они кого-то освободили из плена, что-то сделали? ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье", – добавил он.

Напомним, недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Однако в Закарпатской ОГА заявили, что к ним не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.