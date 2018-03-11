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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Министр МИД Венгрии назвал количество представителей ОБСЕ на Закарпатье

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Министр МИД Венгрии Петер Сийярто
Министр МИД Венгрии Петер Сийярто / romaniajournal.ro

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто в субботу, 10 марта, во время пресс-конференции.

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В пятницу министр МИД Венгрии был уведомлен письмом от Генерального секретаря ОБСЕ об установлении постоянного присутствия в Ужгороде. Наблюдательная миссия состоит из 12 человек,
– говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Сийярто неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, чтобы "венгерская община в Закарпатье не подвергалась нападениям".

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье.

Стоит заметить, что на сайте правительства Венгрии сейчас отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее Венгрия заявила, что новый закон об образовании в Украине ущемляет венгерское меньшинство на Закарпатье. Поэтому Венгрия призвала ОБСЕ направить постоянную миссию в Закарпатскую область из-за "напряженности" в регионе.

Теги: Новости политики Новости Закарпатья ОБСЕ Венгрия
Источник: 24 Канал
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