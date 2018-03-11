Міністр МЗС Угорщини назвав кількість представників ОБСЄ на Закарпатті

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба урядової партії "Фідес" з посиланням на заяву Сійярто у суботу, 10 березня під час прес-конференції.

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У п'ятницю міністр МЗС Угорщини був сповіщений листом від Генерального секретаря, що ОБСЄ встановила постійну присутність в Ужгороді. Спостережна місія складається з 12 чоловік,

– йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що Сійярто неодноразово консультувався з ОБСЄ і просив, щоб спостерігачі організації були присутні не тільки на Сході України, але й у західній частині Закарпаття, аби "угорська спільнота на Закарпатті не піддавалася нападам".

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Генеральний секретар ОБСЄ та Верховний комісар з прав людини вкрай позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття.

Варто зауважити, що на сайті уряду Угорщини наразі відсутнє повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявила, що новий закон про освіту в Україні утискає угорську меншину на Закарпатті. Тому Угорщина закликала ОБСЄ скерувати постійну місію у Закарпатську область через "напруженість" у регіоні.