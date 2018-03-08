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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Угорщині привітали введення місії ОБСЄ на Закарпаття, якої там насправді немає

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Петер Сійярто
Петер Сійярто / Фото з вільних мереж

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про скерування місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт. Так, міністр зазначив, що в Будапешті вітають такий крок.

Про це свідчить повідомленні на сайті угорського уряду.

Свою заяву Сійярто зробив у Будапешті під час зустрічі з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем. Останній звинувачував у "теракті" в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.

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"Занепокоєння щодо серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті", – сказав глава МЗС Угорщини.

При цьому Сійярто наголосив, що "Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців".

Нагадаємо, раніше Угорщина заявила, що новий закон про освіту в Україні утискає угорську меншину на Закарпатті. Тож Угорщина закликала ОБСЄ скерувати постійну місію у Закарпатську область через "напруженість" у регіоні.

Теги: Новини політики Новини України Новини Закарпаття Угорщина ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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