В Угорщині привітали введення місії ОБСЄ на Закарпаття, якої там насправді немає

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про скерування місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт. Так, міністр зазначив, що в Будапешті вітають такий крок.

Про це свідчить повідомленні на сайті угорського уряду.

Свою заяву Сійярто зробив у Будапешті під час зустрічі з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем. Останній звинувачував у "теракті" в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.

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"Занепокоєння щодо серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті", – сказав глава МЗС Угорщини.

При цьому Сійярто наголосив, що "Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців".

Нагадаємо, раніше Угорщина заявила, що новий закон про освіту в Україні утискає угорську меншину на Закарпатті. Тож Угорщина закликала ОБСЄ скерувати постійну місію у Закарпатську область через "напруженість" у регіоні.