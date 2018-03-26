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"Нах**н вони нам тут потрібні?": Москаль жорстко розкритикував ОБСЄ на Закарпатті

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Москаль проти розміщення спостерігачів ОБСЄ у Західній Україні
Москаль проти розміщення спостерігачів ОБСЄ у Західній Україні / Фото з відкритих джерел

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль виступає категорично проти розміщення моніторингової місії ОБСЄ у Західній Україні.

Про це очільник Закарпаття заявив в інтерв’ю "Українській правді".

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За його словами, спостерігачі ОБСЄ потрібні у західних регіонах "як зайцю стоп-сигнал".

ОБСЄ знаю по Донбасу. Окрім конфліктних ситуацій, нічого з ними не було. До роботи – лодирі. Тільки сидять в ресторанах – пиво, водка, віскі. Нах**н вони нам тут потрібні? Я буду категорично проти,
– сказав він.

Москаль наголосив, що на Сході України спостерігачі змогли "відзначитися" тільки конфліктними ситуаціями.

"Це організація, яка себе бездарно показала на Донбасі. Де їхні досягнення? Вони когось визволили з полону, щось зробили? ОБСЄ буде тільки обузою на Закарпатті", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ сповістила йому про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Проте у Закарпатській ОДА заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні.

Теги: Новини України Геннадій Москаль Новини Закарпаття ОБСЄ Війна на Донбасі Новини політики
Джерело: 24 Канал
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