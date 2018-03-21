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На Закарпатті заборонили носити балаклави, маски та шоломи під час масових акцій

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Москаль заборонив носити на Закарпатті балаклави та шоломи під час масових заходів
Москаль заборонив носити на Закарпатті балаклави та шоломи під час масових заходів / Колаж 24 Канал

Голова Закарпаття Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області".

Про це повідомляється на офіційному сайті Москаля.

У повідомленні зазначається, що документ рекомендує поліції Закарпаття вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.

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Крім того, з профілактичною метою поліції доручено "ідентифікувати таких людей із подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів".

Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами,
– прокоментував своє розпорядження Москаль.

"Для справжніх патріотів немає жодного сенсу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями", – наголосив голова Закарпатської ОДА.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Геннадій Москаль протести Поліція
Джерело: 24 Канал
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