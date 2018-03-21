На Закарпатті заборонили носити балаклави, маски та шоломи під час масових акцій
Голова Закарпаття Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про заборону носіння балаклав при проведенні масових заходів на території Закарпатської області".
Про це повідомляється на офіційному сайті Москаля.
У повідомленні зазначається, що документ рекомендує поліції Закарпаття вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб у балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя.
Читайте також: Москаль зробив на Закарпатті вихідним католицький Великдень
Крім того, з профілактичною метою поліції доручено "ідентифікувати таких людей із подальшою перевіркою на причетність до скоєння злочинів".
Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи й ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами,
– прокоментував своє розпорядження Москаль.
"Для справжніх патріотів немає жодного сенсу ховати обличчя, це роблять хіба що злодії чи хулігани. Нормальні люди, тим більше патріоти, збираються на акції й проголошують свої лозунги з відкритими обличчями", – наголосив голова Закарпатської ОДА.