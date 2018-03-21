На Закарпатье запретили носить балаклавы, маски и шлемы во время массовых акций
Глава Закарпатья Геннадий Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области".
Об этом сообщается на официальном сайте Москаля.
В сообщении отмечается, что документ рекомендует полиции Закарпатья принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.
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Кроме того, с профилактической целью полиции поручено "идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений".
Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами,
– прокомментировал свое распоряжение Москаль.
"Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", – подчеркнул глава Закарпатской ОГА.