На Закарпатье запретили носить балаклавы, маски и шлемы во время массовых акций

Глава Закарпатья Геннадий Москаль подписал распоряжение "О запрете ношения балаклав при проведении массовых мероприятий на территории Закарпатской области".

Об этом сообщается на официальном сайте Москаля.

В сообщении отмечается, что документ рекомендует полиции Закарпатья принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и обеспечить недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

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Кроме того, с профилактической целью полиции поручено "идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений".

Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами,

– прокомментировал свое распоряжение Москаль.

"Для настоящих патриотов нет никакого смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", – подчеркнул глава Закарпатской ОГА.