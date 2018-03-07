Москаль сделал на Закарпатье выходным католическую Пасху

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому для всех жителей Закарпатья 2 апреля будет выходным днем.

Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля.

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В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю, для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем,

– говорится в сообщении.

Согласно документу, рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 2 апреля 2018 года, на субботу, 14 апреля (поскольку праздник приходится на воскресенье, то понедельник, 2 апреля, будет выходным).

В этом году православную Пасху празднуют 8 апреля, а католическая Пасха – 1 апреля.