Москаль зробив на Закарпатті вихідним католицький Великдень

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження, відповідно до якого для всіх мешканців Закарпаття 2 квітня буде вихідним днем.

Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

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У зв'язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 2 квітня буде вихідним днем,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 2 квітня 2018 року, на суботу, 14 квітня (оскільки свято припадає на неділю, то понеділок, 2 квітня, буде вихідним).

Цьогоріч православний Великдень святкують 8 квітня, а католицький Великдень – 1 квітня.