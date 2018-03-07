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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Москаль зробив на Закарпатті вихідним католицький Великдень

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Москаль зробив на Закарпатті вихідним католицький Великдень
Москаль зробив на Закарпатті вихідним католицький Великдень / Фото з відкритих джерел

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження, відповідно до якого для всіх мешканців Закарпаття 2 квітня буде вихідним днем.

Про це повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

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У зв'язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 2 квітня буде вихідним днем,
– йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 2 квітня 2018 року, на суботу, 14 квітня (оскільки свято припадає на неділю, то понеділок, 2 квітня, буде вихідним).

Цьогоріч православний Великдень святкують 8 квітня, а католицький Великдень – 1 квітня.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Геннадій Москаль
Джерело: 24 Канал
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