У Закарпатській ОДА не знають про відкриття місії ОБСЄ у регіоні

У Закарпатській обласній державній адміністрації розповіли, що для них не надходило інформації про відкриття місії ОБСЄ у регіоні.

Про це повідомляє Громадське радіо, з посиланням на коментар речника Закарпатської ОДА Ярослава Галаса.

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"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження", — зазначив він.

Він також додав, що, можливо, погодження такого не потрібно, однак "до відома вони б мали поставити" адміністрацію.

За словами речника, найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться у Івано-Франківську.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.