В Закарпатской ОГА не знают об открытии миссии ОБСЕ в регионе
В Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что им не поступала информация об открытии миссии ОБСЕ в регионе.
Об этом сообщает Громадское радио, со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Закарпатской ОГА Ярослава Галаса.
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"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", — отметил он.
Он также добавил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако "к сведению они бы должны были поставить" администрацию.
По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ находится в Ивано-Франковске.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.