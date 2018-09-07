Гройсман высказался относительно своих президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у него не появилось желание баллотироваться в Президенты Украины.

Об этом Глава Правительства заявил журналистам во время рабочей поездки в Винницкую область, сообщает "УНИАН".

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Как сообщают журналисты, после вопроса, не появилось ли у премьера президентских амбиций, Гройсман ответил: "я очень постоянный в своих взглядах".

Ранее премьер-министр уже заявлял о своем нежелании баллотироваться в Президенты.

Очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально начнется 31 декабря 2018 года.