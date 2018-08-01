Гройсмана осенью могут отправить в отставку, – нардеп Винник

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник предположил, что этой осенью премьер-министр Владимир Гройсман может быть отправлен в отставку.

Об этом Винник сказал в среду, 1 августа, в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, комментируя предложение Президента Украины Петра Порошенко относительно создания межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес России иска за причиненные убытки на Донбассе, Винник сказал: "Это (размер убытков, нанесенных РФ Украине фактом агрессии) должна выяснить межведомственная рабочая группа, которая должна работать при правительстве, надеюсь Гройсмана. Если он этого не сможет сделать, будем искать другого премьера, который, возможно с сентября-октября, может сделать соответствующие шаги в интересах безопасности и в целом Украины".

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На вопрос, прогнозирует ли Винник смену премьера осенью, депутат ответил: "Безусловно. В октябре возможно".

При этом народный избранник подчеркнул, что предположение о возможной смене главы правительства является его личным мнением.

Это мое субъективное мнение. Фракция не собиралась по этому вопросу. Я его выражаю как народный депутат, секретарь комитета нацбезопасности и обороны,

– отметил Винник.

На вопрос, кто может прийти на смену Гройсману, депутат сказал: "Я думаю, что исполняющий обязанности, первый вице-премьер гораздо лучше справится сейчас с задачами".

Винник пояснил, что в так называемый закон о деоккупации Донбасса комитет по нацбезопасности и обороне внес правку, которая обязывает Кабинет министров создать межведомственную рабочую группу по выяснению убытков, причиненных Россией фактом совершения вооруженной агрессии против Украины.

Эта рабочая группа должна была быть реализованной правительством Гройсмана еще, собственно, начиная с февраля... Но если мы наблюдаем, что в течение полугода ничего этого сделано не было, президент, как гарант Конституции... напомнил, что нужно сделать для того, чтобы Украина компенсировала убытки, нанесенные Российской Федерацией,

– сказал нардеп.

Он также предположил, что отставка Гройсмана возможна в связи с "провалом бюджетной политики, провалом финансирования оборонных программ, задержкой с выплатами пенсий, существенными проблемами с обслуживанием внешних долгов".