Гройсмана восени можуть відправити у відставку, – нардеп Вінник

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник припустив, що цієї осені прем'єр-міністр Володимир Гройсман може бути відправлений у відставку.

Про це Вінник сказав у середу, 1 серпня, в ефірі одного з українських телеканалів.

Так, коментуючи пропозицію Президента України Петра Порошенка щодо створення міжвідомчого координаційного органу для висунення на адресу Росії позову за завдані збитки на Донбасі, Вінник сказав: "Це (розмір збитків, завданих РФ Україні фактом агресії) повинна з'ясувати міжвідомча робоча група, яка повинна працювати при уряді, сподіваюся Гройсмана. Якщо він цього не зможе зробити, шукатимемо іншого прем'єра, який, можливо з вересня-жовтня, може зробити відповідні кроки на користь інтересів безпеки і в цілому України".

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На питання, чи прогнозує Вінник зміну прем'єра восени, депутат відповів: "Безумовно. У жовтні можливо".

При цьому народний обранець наголосив, що припущення про можливу зміну глави уряду є його особистою думкою.

Це моя суб'єктивна думка. Фракція не збиралася щодо цього питання. Я його висловлюю як народний депутат, секретар комітету нацбезпеки і оборони,

– зазначив Вінник.

На питання, хто може прийти на зміну Гройсману, депутат сказав: "Я думаю, що виконувач обов'язків, перший віце-прем'єр набагато краще впорається зараз із завданнями".

Вінник пояснив, що у так званий закон про деокупацію Донбасу комітет з нацбезпеки і оборони вніс правку, яка зобов'язує Кабінет міністрів створити міжвідомчу робочу групу щодо з'ясування збитків, завданих Росією фактом здійснення збройної агресії проти України.

Ця робоча група повинна була бути реалізованою урядом Гройсмана ще, власне, починаючи з лютого... Але якщо ми спостерігаємо, що протягом півроку нічого цього зроблено не було, президент, як гарант Конституції... нагадав, що потрібно зробити для того, щоб Україна компенсувала збитки, нанесені Російською Федерацією,

– сказав нардеп.

Він також припустив, що відставка Гройсмана можлива у зв'язку з "провалом бюджетної політики, провалом фінансування оборонних програм, затримкою з виплатами пенсій, істотними проблемами з обслуговуванням зовнішніх боргів".