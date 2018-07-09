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Між Порошенком і Гройсманом не так все безхмарно, – політексперт

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Гройсман зблизився з "Народним фронтом"
Гройсман зблизився з "Народним фронтом" / 24 Канал

Між Порошенком і Гройсманом не так все безхмарно. Гройсман думає про свою подальшу політичну долю та окрему участь у парламентських виборах. Але президент не відправить у відставку уряд, принаймні зараз.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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Як зазначає фахівець, говорити предметно про відставку Гройсмана можна тоді, коли в Порошенка будуть всі підстави та голоси у парламенті. Тому такі чутки можуть запускати з різних боків з певною метою.

"Гройсман думає про окрему участь у парламентських виборах. Як мажоритарник він пройде, але прем’єр хоче більшого. В нього є амбіції на власну політсилу. Не дарма в соцопитуваннях з’явилася партія "Вінницька європейська стратегія", лідером якої де-факто є Гройсман. Причому партія начебто отримала досить високі показники. Цим його теж спонукають до дій", – вважає Леонов.

На думку політолога, для Гройсмана багато що залежить від ситуації в економіці, зокрема – чи змусять його підняти ціни на газ для населення. Втім, на переконання Леонова, навряд чи Гройсман піде на президентські вибори.

Участь у виборах президента Гройсману принесе більше негативу, ніж позитиву. Він спалить мости, тому що отримає приблизно 3% голосів, які відбере в Порошенка. І з такою підтримкою залишатись на посаді прем’єра буде складно. Гройсман може піти у відставку ще до парламентських виборів,
– зауважив Олександр Леонов.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, останнім часом Володимир Гройсман не приховує свого конфлікту з Порошенком і не соромиться тісної дружби з давніми конкурентами БПП – "Народним Фронтом". Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап. За його словами, прем’єр вирішив об’єднати свої зусилля з силовим блоком "Народного фронту" – Міністерством внутрішніх справ, очолюваним Арсеном Аваковим.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Народний фронт
Джерело: 24 Канал
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