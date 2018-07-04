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Гройсман вирішив об’єднати свої зусилля з силовим блоком "Народного фронту", – Гнап

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 канал

Останнім часом Володимир Гройсман не приховує свого конфлікту з президентом і при цьому не соромиться тісної дружби з давніми конкурентами БПП – "Народним Фронтом".

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Відтак, прем’єр вирішив об’єднати свої зусилля з силовим блоком "Народного фронту" – Міністерством внутрішніх справ, очолюваним Арсеном Аваковим", – розповів Гнап.

За його словами, він доручив підлеглим Авакова, тобто, поліцейським відтепер перевіряти, як проводиться оформлення вантажів на українських митницях, щоб боротися там з хабарництвом і контрабандою.

І тут одразу перше питання, якщо на митницях за словами Гройсмана крадеться 90 мільярдів гривень, то хто в цьому винен Сьогодні, як відомо, контроль за діяльністю митників здійснює СБУ, яка як відомо, повністю підпорядкована і підконтрольна президенту Порошенку. Точніше, за митниками спостерігає управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ, більше відоме як управління "К",
– зазначив журналіст.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 4 липня 2018

 

Теги: Новини України Відеоблоги СБУ Новини політики Володимир Гройсман Народний фронт мито
Джерело: 24 канал
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