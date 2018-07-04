Гройсман решил объединить свои усилия с силовым блоком "Народного фронта", – Гнап

В последнее время Владимир Гройсман не скрывает своего конфликта с президентом и при этом не стесняется тесной дружбы с давними конкурентами БПП - "Народным Фронтом".

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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"Следовательно, премьер решил объединить свои усилия с силовым блоком "Народного фронта" – Министерством внутренних дел, возглавляемым Арсеном Аваковым", – рассказал Гнап.

По его словам, он поручил подчиненным Авакова, то есть, полицейским отныне проверять, как производится оформление грузов на украинских таможнях, чтобы бороться там с взяточничеством и контрабандой.

И здесь сразу первый вопрос, если на таможнях по словам Гройсмана крадется 90 миллиардов гривен, то кто в этом виноват. Сегодня, как известно, контроль за деятельностью таможенников осуществляет СБУ, которая как известно, полностью подчинена и подконтрольна президенту Порошенко. Точнее, за таможенниками наблюдает управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ, более известное как управление "К",

– отметил журналист.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 4 июля 2018