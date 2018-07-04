Гройсаман проти СБУ: у яких корупційних скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра

Прем’єр-міністр Гройсман оголосив великий "хрестовий похід" на контрабанду. За словами глави уряду, щороку Україна втрачає майже 90 мільярдів гривень від корупції і зловживань на митниці. Більше він з цим миритися не збирається і почне рішучу боротьбу з контрабандистами, і продажними митниками.

Останнім часом він й не приховує свого конфлікту з президентом і при цьому не соромиться тісної дружби з давніми конкурентами БПП – "Народним Фронтом".

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Відтак, прем’єр вирішив об’єднати свої зусилля з силовим блоком "Народного фронту" – Міністерством внутрішніх справ, очолюваним Арсеном Аваковим. І доручив підлеглим Авакова, тобто, поліцейським відтепер перевіряти, як проводиться оформлення вантажів на українських митницях, щоб боротися там з хабарництвом і контрабандою.

І тут одразу перше питання, якщо на митницях за словами Гройсмана крадеться 90 мільярдів гривень, то хто в цьому винен? Може, варто назвати ім’я відповідального за ці крадіжки?

Сьогодні, як відомо, контроль за діяльністю митників здійснює СБУ, яка як відомо, повністю підпорядкована і підконтрольна президенту Порошенку. Точніше, за митниками спостерігає управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ, більше відоме як управління "К".



Володимир Гройсман та Петро Порошенко

Це саме його працівники мають право повної перевірки та безперешкодного доступу в усі приміщення українських митниць цілодобово. І судячи з того, на яких машинах їздять звичайні працівники цього управління СБУ, та в якому будинку мешкає родина очільника цього управління – Павла Демчини, можна не сумніватися, що з корупцією на митниці СБУшники борються несамовито і ретельно.

У відповідь на натяки й ініціативи прем’єра, управління "К" СБУ вирішило зіпсувати настрій самому Гройсману, і почало перевірку придбання його дружиною джипу Mercedes. Для цього, за даними видання Інсайдер, особисто за підписом Павла Демчини на Житомирську митницю було направлено листа з вимогою надати всі документи про розмитнення цього джипа дружиною Володимира Гройсмана.

Чи не ухилилася родина прем’єра від сплати всіх належних мит і податків? Отож, на наших очах замість впровадження реформ і справжньої боротьби з корупцією, відбувається банальна сутичка за ресурси, де в хід іде буквально все.

Це сутичка за ті самі 90 мільярдів гривень, якими можна щедро наповнити партійні каси перед виборами і на додачу непогано поправити матеріальне становище, якщо ці вибори виграти не вдасться та доведеться вилетіти з влади.

Якби прем’єр Гройсман справді хотів змін і прозорості, він давно вже б затвердив на посаді нового заступника Державної Фіскальної служби, який керує митницею і відповідає за їх реформування, а так це крісло досі порожнє і відповідальної людини там немає. І все це через особисту позицію прем’єра Гройсмана, який досі не знайшов лояльного до себе чиновника.



Володимир Гройсман з сім'єю

Ну, а якщо президент Порошенко справді хотів би побороти контрабанду та хабарництво на митниці, підконтрольна йому партія давно підтримала б законопроект, яким можна було б просто встановити подвійний електронний контроль з митницями інших країн і бачити скільки, якого товару і за яку ціну виїхало з-за кордону, за якими документами і в яких обсягах він в Україну приїхав.



Щоб не було, що вивозять з Італії дорогий новий одяг, а оформлюють його, як секонд-хенд. То ж все просто, так це працює в цілому цивілізованому світі. Просто комп’ютерний контроль замість тисячі митників і перевіряючих СБУшників, а, відтепер, через рішення Гройсмана, туди додали ще й поліцейських.

Але чи правда, коли більше перевіряючих, то більше користі та менше корупції, еге ж? Наприклад, позаминулої весни, громадські активісти помітили на митному пропуску "Чоп" на Закарпатті, як здійснюється контрабанда деревини.

Зокрема, попри офіційну заборону на вивезення лісу-кругляка з України, на рейках стояв готовий до відправлення за кордон цілий ешелон закарпатського лісу. Власником фірми-відправника виявився росіянин, а оформленням вантажу займалися місцеві впливові бізнесмени, які 24 вагони якісного лісу-кругляка вписали в документи як дрова і деревину для утилізації.



В Україні масово вирубують дерева



Митники, розвели руками: кажуть, начебто, нічого вдіяти не можуть . Не допомогла і присутність поліцейських, яких активісти викликали, ставши свідками очевидного правопорушення – контрабанди.Тож, вкотре спостерігаємо ситуацію, коли контрабанда процвітає, процвітають і численні перевіряючі, а бюджет втрачає величезні гроші, а карпатські ліси вирубуються і загроза катастрофічних повеней знову загострюється.

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Відтак, черговий похід на корупцію, очевидно завершиться тим, що голодні хрестоносці повернуться з походу із щедрими трофеями. А от бюджет і країна залишаються спустошеними. Хотів би я помилятися, але чомусь передчуття таке, що знову виявлюсь правим. То ж повернемося до цієї теми за кілька місяців і підіб’ємо підсумки чим закінчиться черговий суперпроект прем’єр-міністра.