Между Порошенко и Гройсманом не так все безоблачно, – политэксперт

Между Порошенко и Гройсманом не так все безоблачно. Гройсман думает о своей дальнейшей политической судьбе и отдельном участии в парламентских выборах. Но президент не отправит в отставку правительство, по крайней мере сейчас.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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Как отмечает специалист, говорить предметно об отставке Гройсмана можно тогда, когда у Порошенко будут все основания и голоса в парламенте. Поэтому такие слухи могут запускать с разных сторон с определенной целью.

"Гройсман думает об отдельном участии в парламентских выборах. Как мажоритарщик, он пройдет, но премьер хочет большего. У него есть амбиции на собственную политсилу. Не зря в соцопросах появилась партия "Винницкая европейская стратегия", лидером которой де-факто является Гройсман. Причем партия якобы получила достаточно высокие показатели. Этим его тоже побуждают к действиям", – считает Леонов.

По мнению политолога, для Гройсмана многое зависит от ситуации в экономике, в частности – заставят ли его поднять цены на газ для населения. Впрочем, по убеждению Леонова, вряд ли Гройсман пойдет на президентские выборы.

Участие в выборах президента Гройсману принесет больше негатива, чем позитива. Он сожжет мосты, потому что получит примерно 3% голосов, которые отберет у Порошенко. И с такой поддержкой оставаться на посту премьера будет сложно. Гройсман может уйти в отставку еще до парламентских выборов,

– отметил Александр Леонов.

Напомним, по сообщениям СМИ, в последнее время Владимир Гройсман не скрывает своего конфликта с Порошенко и не стесняется тесной дружбы с давними конкурентами БПП – "Народным Фронтом". Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап. По его словам, премьер решил объединить свои усилия с силовым блоком "Народного фронта" – Министерством внутренних дел, возглавляемым Арсеном Аваковым.