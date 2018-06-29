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Гройсман хочет изменить конституцию: какие шаги предлагает премьер-министр

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Владимир Гройсман обнародовал изменения, которые стоит сделать в Конституции
Владимир Гройсман обнародовал изменения, которые стоит сделать в Конституции / 24 канал

Роль премьер-министра в структуре украинской власти является весьма слабой – к примеру, он даже не может отстранить министра. Следовательно, необходимо совершенствовать Конституцию и ликвидировать дуализм власти.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"Во всем мире премьер-министр может отстранить министра – я этого сделать не могу. У украинского премьера нет многих инструментов, которые должны быть. У нас коалиционное правительство. Оно создано из нескольких политических сил, и каждая из них имеет право на свои взгляды во время формирования Кабмина", – подчеркнул чиновник.

Как отметил Гройсман, он является сторонником такого подхода: определяется компромиссная фигура премьер-министра, а дальше он создает для себя команду, представляет ее коалиции, а она соглашается или нет.

"Но мне кажется, пока что для украинской политики это невозможно. Роль премьер-министра в исполнительной власти должна быть однозначно усилена. Проблема заключается в том, что украинский премьер-министр не имеет права даже издавать распоряжения, приказы. Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия. Издать приказ премьер-министр также не может – есть лишь решения правительства, постановления правительства, поручения правительства. Премьер может дать поручение, собрать Кабинет министров, внести представление правительству по определенным вопросам". – заметил глава Кабмина.

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По его мнению, так было сделано, чтобы сделать слабого премьера с точки зрения его функционала, однако это абсолютно неэффективная модель.

Вообще считаю: надо совершенствовать Конституцию. В частности и в разделе местного самоуправления. Также надо ликвидировать дуализм власти. И пусть там никто не думает, что я "наезжаю" на президента. Просто я откровенно выступаю за более эффективную модель управления. Во-первых, полномочия президента предусмотрены исключительно в ст. 106 Конституции Украины. Все остальное ей не соответствует, поэтому должно быть отменено. Во-вторых, нужна отдельная дискуссия относительно конституционного вопроса. Премьер должен получить более широкие полномочия для формирования правительства, относительно распорядительных документов. Можно взять немецкую модель или канадскую. Посмотрите, как это работает в развитых демократиях,
– добавил украинский премьер.

Теги: Новости Украины Новости политики Конституция Президент Украины Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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