Порошенко хочет внести важные изменения в Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готовится в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны в сторону евроатлантической интеграции.

Соответствующие слова он произнес на торжествах по случаю Дня СБУ.

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"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым. Поэтому, внесу в Конституцию стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявил, что ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное вооружение, а также продвигать инвестиции в украинскую экономику и усилить санкции против России.