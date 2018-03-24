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Порошенко хочет внести важные изменения в Конституцию

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готовится в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны в сторону евроатлантической интеграции.

Соответствующие слова он произнес на торжествах по случаю Дня СБУ.

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"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым. Поэтому, внесу в Конституцию стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявил, что ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное вооружение, а также продвигать инвестиции в украинскую экономику и усилить санкции против России.

Теги: Новости Украины Конституция Президент Украины Петр Порошенко Новости политики
Источник: 24 Канал
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