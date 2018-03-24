Порошенко хоче внести важливі зміни до Конституції
Президент України Петро Порошенко заявив, що готується найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції для закріплення стратегії країни на євроатлантичну інтеграцію.
Відповідні слова він виголосив на урочистостях з нагоди Дня СБУ.
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"Найближчим часом я маю намір ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім. Відтак, внесу до Конституції стратегічну мету розвитку держави – членство в Європейському Союзі та членство у Північноатлантичному альянсі", – наголосив український лідер.
Нагадаємо, раніше колишній генеральний секретар НАТО, радник Президента України Андерс Фог Расмуссен заявляв, що ЄС і НАТО повинні надати Україні оборонну зброю, а також просувати інвестиції до української економіки та посилити санкції проти Росії.