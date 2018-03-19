ЄС і НАТО повинні надати Україні оборонну зброю, – екс-глава НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО, радник Президента України Андерс Фог Расмуссен заявив, що ЄС і НАТО повинні надати Україні оборонну зброю, просувати інвестиції до української економіки та посилити санкції проти Росії.

Про це він сказав 19 березня на міжнародній конференції "Розбудова безпечної і стійкої України: прогрес і виклики" у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

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Ми повинні допомогти Україні зміцнити можливості захищати себе від російської агресії. Ми повинні надати Україні оборонне озброєння та системи,

– зазначив екс-глава Альянсу.

На думку Расмуссена, це також стане потужним сигналом напередодні саміту НАТО у липні цього року.

Другим напрямком допомоги України політик назвав просування інвестицій до економіки держави, адже Україна є вигідним місцем для європейських інвестицій.

Третім напрямком роботи, на думку Расмуссена, є те, що Захід повинен продовжувати і посилювати політику санкцій проти Росії.

Він окремо акцентував увагу на тому, що Євросоюз повинен відмовитися від російського суто політичного проекту газопроводу "Північний потік-2".