Миротворчий план Путіна щодо Донбасу – пастка, – колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен

Якщо б Україна погодилася на миротворчу місію на Донбасі на умовах президента Росії Володимира Путіна, вона б потрапила у пастку.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у інтерв’ю Deutsche Welle.

"Те, як це представив Путін – провальна ідея. Його план міг би стати пасткою, адже він пропонує миротворчу місію з обмеженим мандатом. Його план – миротворці можуть перебувати тільки на лінії зіткнення, іншими словами – на кордоні між вільною Україною та окупованою територією. І їхнє єдине завдання – захист моніторингової місії ОБСЄ", – заявив Андерс Фог Расмуссен.

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При цьому. за словами колишнього генсека НАТО, саме миротворчий контингент може стати тим механізмом, який дозволить втілити мінські угоди.

Варто зазначити, що Андерс Фог Расмуссен запропонував свій варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

"Я пропоную потужнішу миротворчу місію, що отримає розширений мандат і контролюватиме кордон між Україною та Росією. Це необхідно для припинення перетину кордону солдатами та перекидання військової техніки з боку Росії", – зазначив колишній очільник НАТО.