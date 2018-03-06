Путін буде найбільшим агресором сьогодення, якщо на Донбас введуть миротворців, – експерт

Щодо введення місії ООН на Донбас у Путіна ще не ухвалили кінцевого рішення. Адже план Кремля щодо того, що миротворцями будуть співробітники ФСБ під виглядом білорусів і сербів, провалився.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як говорить політолог, було наївно з боку Росії розраховувати на те, що до місії включать білорусів, але вони таку спробу зробили. Та ООН показала, що проти такого сценарію, тому що це буде лише загострення конфлікту і призведе до нових жертв, а не до встановлення миру на окупованих територіях.

Крім того, ООН на додаток вибила пропагандистський козир в Росії, погодившись, що в місії не буде представників країн НАТО.

Світ бачить, що на Донбасі воює Росія, яка несе за це повну відповідальність. Тому Росія не хоче допустити того, щоб миротворці були розміщені по всій окупованій території. Адже 20 тисяч миротворців і 4 тисячі поліцейських одразу виявлять наявність російських військ і російської техніки. Це докази військових злочинів. Тоді Москва вже не зможе заперечити, що Росія не є агресором. Путін остаточно утвердиться в очах міжнародної спільноти як найбільший агресор сьогодення,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 18 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не вперше заявив, що готовий відправити миротворців на Донбас, якщо це допоможе врегулювати конфлікт. Водночас у МЗС України заявили, що Білорусь не зможе брати участь в миротворчій місії ООН на Донбасі, оскільки є членом Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).



5 березня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Фінляндія готова долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі, але потрібно ще тиснути на Росію щодо формату такої місії. Раніше президент РФ Володимир Путін наголосив, що Росія не проти введення миротворчої місії ООН на Донбас, але необхідно домовитися про це з фейковими "Л/ДНР". 6 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков знову наголосив про неможливість розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі без узгодження з лідерами терористичних "Л/ДНР".

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і на жодних інших територіях".