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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Затримання бойовика з Росії на Донбасі: у штабі розповіли деталі

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У штабі розповіли деталі затримання російського бойовика на Донбасі
У штабі розповіли деталі затримання російського бойовика на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російського найманця Миколу Покусаєва, який воював на боці терористів "ДНР", українські військові захопили у полон поблизу одного з блокпостів та виявили у нього автомат та російський паспорт.

Про це повідомляє штаб АТО на сторінці у Facеbook.

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Як відомо, українські військові захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР". Ним виявився 47-річний Покусаєв Микола Анатолійович з с. Банкіно, що в Білгородській області.

Секта "руського міра" втратила ще одного послідовника. З невідомих поки що мотивів, проросійські ЗМІ отримали вказівку "мочити" свого прихильника сповна. За їхньою версією він і завербований СБУ божевільний педофіл, і злочинець, і асоціальна особистість. Насправді ж цей горе-вояка яскравий приклад того, хто в основному воює проти нас,
– йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що за версією прокремлівських ЗМІ він лише перебував на випробувальному терміні, тобто вбивцею не був, а лише готувався ним стати. Однак, під час затримання у бойовика при собі були повний комплект документів, споряджений автомат і військова уніформа, поширена серед незаконних збройних формувань.

"Зараз росіянин Микола Покусаєв до найдрібніших деталей на папері згадує своє перебування на окупованих територіях, куштує український борщ і знайомиться з тим, що про нього написали "брати по зброї", – розповіли в штабі.

Також у відео Військового телебачення України бійці поділилися деталями затримання противника.

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Так, Покусаєва помітили поблизу одного з блокпостів. При затриманні у нього виявили автомат АК-74 з чотирма зарядженими магазинами і документи – паспорт громадянина РФ, "посвідчення бійця ДНР". При цьому, незважаючи на лютий мороз, він був взутий в кирзові чоботи радянського зразка, а на його ногах були онучі, які українські військові порівняли з "ганчірками".

Покусаєв також зізнався, що в "ДНР" йому платили близько 15 тисяч рублів на місяць (близько 7 тисяч гривень – "24").

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня
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