Українські військові захопили в полон російського бойовика: фото

Військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР".

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці 57 бригади.

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"Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні "громадянська війна", – йдеться в повідомленні.

За яких умов бойовик потрапив у полон – не повідомляється. З його "документів" зрозуміло, що йому 37 років, і перебував він у званні "рядовий".

Згодом виявилося, що це Покусаєв Микола Анатолійович з с. Банкіно, що в Білгородській області.