14:42
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські військові захопили в полон російського бойовика: фото

5770 Читать новость на русском
Впійманий бойовик
Впійманий бойовик

Військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади захопили в полон на Донбасі громадянина Російської Федерації, в якого виявилися так звані "документи ДНР".

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці 57 бригади.

Читайте також: ЗСУ мають звільнити окуповані території, – Порошенко

"Військовослужбовці 57 бригади захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Російської Федерації. Таким чином, особовий склад бригади вкотре підтвердив свій високий професіоналізм та готовність виконувати покладені на нього завдання, а світовій спільноті в черговий раз показали, хто воює на стороні незаконних самоутворень, і яка в Україні "громадянська війна", – йдеться в повідомленні.

За яких умов бойовик потрапив у полон – не повідомляється. З його "документів" зрозуміло, що йому 37 років, і перебував він у званні "рядовий".

Згодом виявилося, що це Покусаєв Микола Анатолійович з с. Банкіно, що в Білгородській області.

Теги: Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук