Украинские военные захватили в плен российского боевика: фото

Военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР".

Соответствующая информация обнародована на странице 57 бригады.

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"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады который раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных самообразований, и какая в Украине "гражданская война", – говорится в сообщении.

При каких условиях боевик попал в плен – не сообщается. С его "документов" понятно, что ему 37 лет, и он в звании "рядовой".

Згодом виявилося, що це Покусаєв Микола Анатолійович з с. Банкіно, що в Білгородській області.