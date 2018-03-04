ЗСУ мають звільнити окуповані території, – Порошенко
Президента України Петро Порошенко розмістив картинку з підписом про те, що Збройні Сили України мають звільнити окуповані території.
Відповідний запис з’явився на сторінці Президента України у неділю, 4 березня.
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"ЗСУ слід укріпити настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території", – йдеться в повідомленні.
Варто додати, що 3 березня Президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив таємне "Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України".
Джерело: 24 Канал
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