ВСУ должны освободить оккупированные территории, – Порошенко
Президента Украины Петр Порошенко разместил картинку с подписью о том, что Вооруженные Силы Украины должны освободить оккупированные территории.
Соответствующая запись появилась на странице Президента Украины в воскресенье, 4 марта.
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"ВСУ следует укрепить так, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории", – говорится в сообщении.
Стоит добавить, что 3 марта Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил тайное "Положение про Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Источник: 24 Канал
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