Волкер рассказал о ликвидации "ЛДНР" и возможной дате выборов на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о возможности проведения выборов на Донбассе. При этом так называемые "ЛНР" и "ДНР" должны быть ликвидированы.

Об этом Курт Волкер заявил во время выступления на панельной дискуссии в Hudson Institute.

Так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль России и закрепить конфликт, который продолжается. Поэтому они должны быть ликвидированы,

– заявил Курт Волкер.

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По его словам, сделать это надо потому, что "ЛДНР" нет место в конституционном укладе Украины. А "минские договоренности" направлены на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Кроме того, Курт Волкер в своем выступлении рассказал и о возможных выборах на Донбассе. Однако это произойдет лишь после того, как на оккупированной части Украины будет развернута миротворческая миссия ООН, которая должна стать переходной. Именно ей должен перейти контроль в управлении регионом от России. И только от ООН контроль над Донбассом перейдет Украине.

И именно когда миротворцы ООН установят контроль над Донбассом, могут быть проведены местные выборы. При этом еслиони пройдут, то только через шесть месяцев после развертывания миссии ООН. Такое время необходимо для подготовки выборов. Однако и эта дата является лишь условной.

"С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", – заявил Волкер.

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Стоит отметить, что развертывание самой миссии может занять от шести до десяти месяцев после политического согласования.