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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волкер розповів про ліквідацію "ЛДНР" та можливу дату виборів на Донбасі

15241 Читать новость на русском
Курт Волкер
Курт Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив про можливість проведення виборів на Донбасі. При цьому так звані "ЛНР" та "ДНР" мають бути ліквідовані.

Про це Курт Волкер заявив під час виступу на панельній дискусії в Hudson Institute.

Так звані "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка" є утвореннями, які створені Росією для того, щоб допомогти замаскувати роль Росії та закріпити конфлікт, який триває. Відтак вони мають бути ліквідовані,
– заявив Курт Волкер.

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За його словами, зробити це треба через те, що "ЛДНР" немає місце в конституційному укладі України. А "мінські домовленості" направлені на те, щоб відновити територіальну цілісність України та її суверенітет.

Окрім того, Курт Волкер у своєму виступі розповів і про можливі вибори на Донбасі. Однак це станеться лише після того, як на окупованій частині України буде розгорнута миротворча місія ООН, яка має стати перехідною. Саме їй має перейти контроль в управлінні регіоном від Росії. І лише від ООН контроль над Донбасом перейде до України.

І саме коли миротворці ООН встановлять контроль над Донбасом, можуть бути проведені місцеві вибори. При цьому якщо відбудуться вони, то лише через шість місяців після розгортання місії ООН. Такий час потрібен для підготовки виборів. Однак і ця дата є лише умовною.

"З того моменту, як пройдуть вибори, і вони будуть підтверджені як вільні і справедливі, почнеться перехідний період", – заявив Волкер.

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Варто зазначити, що розгортання самої місії може зайняти від шести до десяти місяців після політичного узгодження.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Миротворчий контингент Курт Волкер АТО
Джерело: 24 Канал
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