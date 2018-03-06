Новий "вантаж 200": на Донбасі ліквідували ще одного бойовика "ЛНР" (фото)
На Донбасі ліквідували члена одного з незаконних збройних бандформувань з позивним "Мєтєль", який воював на боці терористів так званої "ЛНР".
Про це пише блогер Necro Mancer у своєму Twitter.
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27-семирічного бойовик Микола Заверуха з позивним "Мєтєль" був родом з міста Свердловськ Луганської області.
З 2014 року він входив до складу незаконного озброєного бандформування "РИМ".
Так, за інформацією блогера, терориста "ЛНР" ліквідували ще 18 лютого на Світлодарській дузі.
Терорист Заверуха Микола
Джерело: 24 Канал
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