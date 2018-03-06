Новый "груз 200": на Донбассе ликвидировали еще одного боевика "ЛНР" (фото)
На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований с позывным "Метель", который воевал на стороне террористов так называемой "ЛНР".
Об этом пишет блогер Necro Mancer в своем Twitter.
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27-семилетний боевик Николай Заверуха с позывным "Метель" был родом из города Свердловск Луганской области.
С 2014 года он входил в состав незаконного вооруженного бандформирования "РИМ".
Так, по информации блогера, террориста "ЛНР" ликвидировали еще 18 февраля на Светлодарской дуге.
Террорист Заверуха Николай
Источник: 24 Канал
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