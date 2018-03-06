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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Задержание боевика из России на Донбассе: в штабе рассказали детали

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В штабе рассказали детали задержания российского боевика на Донбассе
В штабе рассказали детали задержания российского боевика на Донбассе / Фото из открытых источников

Российского наемника Николая Покусаева, который воевал на стороне террористов "ДНР", украинские военные захватили в плен возле одного из блокпостов и обнаружили у него автомат и российский паспорт.

Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facеbook.

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Как известно, украинские военные захватили в плен на Донбассе гражданина Российской Федерации, у которого оказались так называемые "документы ДНР". Им оказался 47-летний Покусаев Николай Анатольевич из с. Банкино, что в Белгородской области.

Секта "русского мира" потеряла еще одного последователя. По неизвестным пока мотивам, пророссийские СМИ получили указание "мочить" своего сторонника сполна. По их версии он и завербованный СБУ сумасшедший педофил, и преступник, и асоциальная личность. На самом деле этот горе-вояка яркий пример того, кто в основном воюет против нас,
— говорится в сообщении.

В штабе отметили, что по версии прокремлевских СМИ он только находился на испытательном сроке, то есть убийцей не был, а только готовился им стать. Однако, при задержании у боевика при себе были полный комплект документов, оснащенный автомат и военная униформа, распространенная среди незаконных вооруженных формирований.

"Сейчас россиянин Николай Покусаев до мельчайших деталей на бумаге вспоминает свое пребывание на оккупированных территориях, пробует украинский борщ и знакомится с тем, что о нем написали "братья по оружию", — рассказали в штабе.

Также в видео Военного телевидения Украины бойцы поделились деталями задержания противника.

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Так, Покусаева заметили возле одного из блокпостов. При задержании у него обнаружили автомат АК-74 с четырьмя заряженными магазинами и документы — паспорт гражданина РФ, "удостоверение бойца ДНР". При этом, несмотря на сильный мороз, он был обут в кирзовые сапоги советского образца, а на его ногах были портянки, которые украинские военные сравнили с "тряпками".

Покусаев также признался, что в "ДНР" ему платили около 15 тысяч рублей в месяц (около 7 тысяч гривен — "24").

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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