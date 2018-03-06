Путин будет наибольшим агрессором современности, если на Донбасс введут миротворцев, – эксперт

По введению миссии ООН на Донбасс у Путина еще не приняли окончательного решения. Ведь план Кремля, что миротворцами будут сотрудники ФСБ под видом белорусов и сербов, провалился.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как говорит политолог, было бы наивно со стороны России рассчитывать на то, что в миссию включат белорусов, но они такую ​​попытку сделали. И ООН показала, что против такого сценария, потому что это будет лишь обострение конфликта и приведет к новым жертвам, а не к установлению мира на оккупированных территориях.

Кроме того, ООН в дополнение выбила пропагандистский козырь у России, согласившись, что в миссии не будет представителей стран НАТО.

Мир видит, что на Донбассе воюет Россия, несет за это полную ответственность. Поэтому Россия не хочет допустить того, чтобы миротворцы были размещены по всей оккупированной территории. Ведь 20 тысяч миротворцев и 4 тысячи полицейских сразу обнаружат наличие российских войск и российской техники. Это доказательства военных преступлений. Тогда Москва уже не сможет отрицать, что Россия не является агрессором. Путин окончательно утвердится в глазах международного сообщества как крупнейший агрессор современности,

– отметил Николай Давидюк.

Напомним, 18 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко уже не в первый раз заявил, что готов отправить миротворцев на Донбасс, если это поможет урегулировать конфликт. В то же время в МИД Украины заявили, что Беларусь не сможет участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

5 марта министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Финляндия готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно еще давить на Россию по формату такой миссии. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но необходимо договориться об этом с фейковым "Л/ДНР". 6 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул невозможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с лидерами террористических "Л/ДНР".

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".