13:46
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин будет наибольшим агрессором современности, если на Донбасс введут миротворцев, – эксперт

973 Читати новину українською
Россия постоянно придумывает причины, чтобы не допустить введения миссии ООН
Россия постоянно придумывает причины, чтобы не допустить введения миссии ООН / tanzaniatoday.co.tz

По введению миссии ООН на Донбасс у Путина еще не приняли окончательного решения. Ведь план Кремля, что миротворцами будут сотрудники ФСБ под видом белорусов и сербов, провалился.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Задержание боевика из России на Донбассе: в штабе рассказали детали

Как говорит политолог, было бы наивно со стороны России рассчитывать на то, что в миссию включат белорусов, но они такую ​​попытку сделали. И ООН показала, что против такого сценария, потому что это будет лишь обострение конфликта и приведет к новым жертвам, а не к установлению мира на оккупированных территориях.

Кроме того, ООН в дополнение выбила пропагандистский козырь у России, согласившись, что в миссии не будет представителей стран НАТО.

Мир видит, что на Донбассе воюет Россия, несет за это полную ответственность. Поэтому Россия не хочет допустить того, чтобы миротворцы были размещены по всей оккупированной территории. Ведь 20 тысяч миротворцев и 4 тысячи полицейских сразу обнаружат наличие российских войск и российской техники. Это доказательства военных преступлений. Тогда Москва уже не сможет отрицать, что Россия не является агрессором. Путин окончательно утвердится в глазах международного сообщества как крупнейший агрессор современности,
– отметил Николай Давидюк.

Напомним, 18 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко уже не в первый раз заявил, что готов отправить миротворцев на Донбасс, если это поможет урегулировать конфликт. В то же время в МИД Украины заявили, что Беларусь не сможет участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

5 марта министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Финляндия готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно еще давить на Россию по формату такой миссии. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но необходимо договориться об этом с фейковым "Л/ДНР". 6 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул невозможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с лидерами террористических "Л/ДНР".

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
222
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1440
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
499
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1195
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2512
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук